Около Янино-1 произошло массовое ДТП

Все машины получили незначительные повреждения.

Сегодня, 8 января, на 46-м километре кольцевой дороги около Янино-1 произошла авария. На дороге столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Все машины получили незначительные повреждения. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: около ТЦ "Июнь" заметили шесть пожарных машин.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер