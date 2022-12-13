Около Янино-1 произошло массовое ДТП

Сегодня, 8 января, на 46-м километре кольцевой дороги около Янино-1 произошла авария. На дороге столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".
Все машины получили незначительные повреждения. В результате случившегося никто не пострадал.
На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: около ТЦ "Июнь" заметили шесть пожарных машин.
Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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