В массовом ДТП на ЗСД пострадал человек

Пострадавшему 32 года, он находится в тяжелом состоянии.

Утром 18-го февраля на Западном скоростном диаметре у съезда на Благодатную улицу произошло массовое ДТП. Есть пострадавший, узнал Piter.TV от источника.

Авария произошла в девятом часу утра. На магистрали столкнулись пять машин — "БМВ", "Лада", "Тойота", "Ауди" и "Вольво". По предварительным данным, медики осмотрели как минимум двух человек. Один из них отказался от госпитализации, другого отвезли в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ДТП не известны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на перекрестке Московского и Дунайского водитель впечатал пешехода в столб.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"