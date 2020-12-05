На перекрестке Московского и Дунайского водитель впечатал пешехода в столб

По предварительной информации, водитель пытался проскочить на желто-красный свет, в то время как у пешеходов загорелся зеленый.

На перекрестке Московского шоссе и Дунайского проспекта водитель легковушки, пытаясь проскочить на жёлтый впечатал пешехода в столб. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

По предварительной информации, водитель пытался проскочить на желто-красный свет, в то время как у пешеходов загорелся зеленый. Пострадавший заметил автомобилиста и попытался увернуться, но водитель увернулся туда же и отправил в опору фонаря пешехода.

Очевидцы сообщают, что пешеход жив, но скорой он дожидался лёжа на снегу.

Накануне женщина попала под колеса автомобиля на Придорожной Аллее.

Видео: Piter.tv