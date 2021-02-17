Женщина попала под колеса автомобиля на Придорожной Аллее

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Ее на носилках погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу.

Днем 17 февраля в Выборгском районе Петербурга под колеса автомобиля попала женщина. В сети появилось видео с места происшествия.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, ДТП произошло у дома №23 на Придорожной Аллее. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Ее на носилках погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу. Другие подробности случившегося не сообщаются.

Ранее мы писали, что автомобиль влетел в столб и перевернулся на крышу на Дунайском проспекте.

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