Автомобиль влетел в столб и перевернулся на крышу на Дунайском проспекте

По всей видимости, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

В ночь на 17 февраля на юге Петербурга произошла серьезная авария, причиной которой могла стать гололедица. В сети появилась фотография с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, около часа ночи на Дунайском проспекте автомобиль врезался в столб и перевернулся на крышу. По всей видимости, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее были названы районы Петербурга, где водители чаще всего попадают в аварии.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб