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Автомобиль влетел в столб и перевернулся на крышу на Дунайском проспекте
Сегодня, 7:35
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Alena_Zinovieva

Автомобиль влетел в столб и перевернулся на крышу на Дунайском проспекте

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По всей видимости, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

В ночь на 17 февраля на юге Петербурга произошла серьезная авария, причиной которой могла стать гололедица. В сети появилась фотография с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, около часа ночи на Дунайском проспекте автомобиль врезался в столб и перевернулся на крышу. По всей видимости, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее были названы районы Петербурга, где водители чаще всего попадают в аварии.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, врезался в столб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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