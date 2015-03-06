Стали известны районы Петербурга, где водители чаще всего попадают в аварии

За прошедший 2020 год в Петербурге зафиксировали 5 227 аварий. Большее количество из них произошло в Выборгском районе.

В ГУ МВД России по Петербургу и области назвали районы, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, сообщили "Невские Новости".

Так, за прошедший 2020 год в Выборгском районе произошла 541 авария, в Невском – 463. Третью строчку замыкает Калининский район с 460 ДТП.

Меньше всего аварий произошло в Петродворцовом районе (102), Колпинском (164) и Курортном (167). В Кронштадтском районе и вовсе число столкновений не превысило 50 – 42. За январь 2021 года в Петербурге произошло уже 339 столкновений. По числу аварий лидируют Невский и Калининский районы (по 36).

Ранее мы писали, что неизвестные ограбили петербурженку на Комендантской площади.

Фото: vk.com/spb_today