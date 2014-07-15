Неизвестные ограбили петербурженку на Комендантской площади

Девушка занимается продажей телефонов через "Авито".

Днем во вторник, 16 февраля, в Приморском районе произошло ограбление, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что на Комендантской площади у дома №4 неизвестные мужчина и женщина надавили на заявительницу, та попыталась дать отпор, однако злоумышленники отобрали у нее Iphone 8 и скрылись. Пострадала ли девушка, не уточняется. Позже в Piter.TV попала запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как убегают грабители. Особых примет петербурженка не запомнила.

Ранее мы писали, что в здании автосервиса на Благодатной горел утеплитель.

Видео: Piter.TV