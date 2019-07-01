В здании автосервиса на Благодатной горел утеплитель

Огонь потушили еще до приезда спасателей.

Днем во вторник, 16 февраля, на Благодатной улице, 12 вспыхнуло здание автосервиса. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

В двухэтажном здании, обшитом металлическими листами, загорелся утеплитель на наружной стене. Огонь охватил 5 квадратных метров, небольшой пожар удалось потушить еще до приезда спасателей. Прибывшие на место огнеборцы вскрыли конструкции для проверки и проветривания, других возгораний ни на одном этаже замечено не было. В огне никто не пострадал.

Ранее мы писали, что ККИ проверил около 400 кафе и магазинов в Петербурге.

Фото: Piter.TV