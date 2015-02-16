ККИ проверил около 400 кафе и магазинов в Петербурге

В комитете отметили, что большая часть владельцев проверяемых объектов добросовестно и ответственно относятся к временно установленным ограничениям.

За прошедшую неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга проверили около четырехсот объектов торговли, общепита и сферы услуг обследовано на предмет соблюдения стандарта санитарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ККИ.

Ежедневно специалисты проводили мероприятия по недопущению нарушений режима повышенной готовности на территории города. За эту неделю удалось проверить 379 объектов в 12 районах Петербурга. Нарушения обнаружили в 30 из них, возбуждены административные производства.

Отмечается, что в основном нарушения касаются отсутствия СИЗ у работников, разметки на полу и отсутствия QR-кода. Помимо этого на Приморском проспекте работает картинг, а в кафе-кальянной на проспекте Просвещения выявлен факт курения кальяна.

Большая часть бизнесменов относятся к коронавирусным ограничениям ответственно.

Ранее мы писали, что детская больница им. Филатова возобновляет плановый прием пациентов.

Фото: пресс-служба ККИ