Детская больница им. Филатова возобновляет плановый прием пациентов

Больных коронавирусом также будут лечить, но в другом крыле здания.

С сегодняшнего дня, 15 февраля, Детская городская больница им.Н.Ф.Филатова возобновляет прием пациентов по хирургическому профилю. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Для больных по профилю гинекология, травматология, отоларингология, хирургия подготовили 198 коек. Перед возвращением к плановой работе в стационаре провели все необходимые мероприятия для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов и сотрудников больницы.

При этом медучреждение продолжит принимать пациентов с симптомами гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. 362 койки расположены в инфекционных боксированных отделениях стационара, которые находятся в другом крыле здания.

Ранее в Смольном разработали график возвращения перепрофилированных стационаров к плановой работе.

Фото: Piter.TV