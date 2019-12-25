Детская больница им. Филатова возобновляет плановый прием пациентов

С сегодняшнего дня, 15 февраля, Детская городская больница им.Н.Ф.Филатова возобновляет прием пациентов по хирургическому профилю. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.
Для больных по профилю гинекология, травматология, отоларингология, хирургия подготовили 198 коек. Перед возвращением к плановой работе в стационаре провели все необходимые мероприятия для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов и сотрудников больницы.
При этом медучреждение продолжит принимать пациентов с симптомами гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. 362 койки расположены в инфекционных боксированных отделениях стационара, которые находятся в другом крыле здания.
Ранее в Смольном разработали график возвращения перепрофилированных стационаров к плановой работе.
Фото: Piter.TV
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