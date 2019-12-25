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Детская больница им. Филатова возобновляет плановый прием пациентов
Сегодня, 15:58
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nadezhda_sib

Детская больница им. Филатова возобновляет плановый прием пациентов

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Больных коронавирусом также будут лечить, но в другом крыле здания.

С сегодняшнего дня, 15 февраля, Детская городская больница им.Н.Ф.Филатова возобновляет прием пациентов по хирургическому профилю. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Для больных по профилю гинекология, травматология, отоларингология, хирургия подготовили 198 коек. Перед возвращением к плановой работе в стационаре провели все необходимые мероприятия для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов и сотрудников больницы. 

При этом медучреждение продолжит принимать пациентов с симптомами гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. 362 койки расположены в инфекционных боксированных отделениях стационара, которые находятся в другом крыле здания. 

Ранее в Смольном разработали график возвращения перепрофилированных стационаров к плановой работе. 

Фото: Piter.TV

Теги: плановая работа, стационар, филатовская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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asmirnes
Сегодня 16:22

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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