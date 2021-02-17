Утром на Петроградке произошло массовое ДТП

Пострадали минимум три автомобиля.

Утром 17 февраля на Большом проспекте Петроградской стороны произошло массовое ДТП. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как черная иномарка на огромной скорости подбивает с левой стороны мирно движущуюся белую машину и пролетает дальше. Водитель белого автомобиля остался цел и вышел на дорогу в поисках виновника ДТП, однако тот успел влететь в припаркованное невдалеке и запорошенное снегом чужое авто. Только после этого столкновения и разворота на месте гонщик остановился. Припаркованная машина пострадала не очень сильно: ее немного сдвинуло с места касательным ударом с правого бока.

В каком состоянии находится сам автомобилист-шумахер, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на Семеновском мосту произошло ДТП с участием такси.

Видео: Piter.TV