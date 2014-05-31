На Семеновском мосту произошло ДТП с участием такси

Сведений о состоянии участников аварии пока нет.

Вечером в понедельник, 15 февраля, на Семеновском мосту произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент столкновения. Видно, как машина такси "Убер" на большой скорости проезжал перекресток в тот момент, когда движение начал встречный ряд. Водитель "Тойоты Камри" не смог уйти от аварии. Пострадал ли кто-то в ДТП, пока неизвестно. Судить, кто именно виноват в столкновении, трудно.

Ранее мы писали, что на Малой Бухарестской горит квартира в жилом доме.

Видео: Piter.TV