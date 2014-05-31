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На Малой Бухарестской горит квартира в жилом доме
Сегодня, 21:56
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smirenny

На Малой Бухарестской горит квартира в жилом доме

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Инцидент обошелся без погибших и пострадавших.

Около девяти часов вечера в понедельник, 15 февраля, на Малой Бухарестской улице в доме №11 произошел пожар, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На девятом этаже 12-ти этажного дома в двухкомнатной квартире горели комната площадью 50 квадратных метров и коридор общей площадью 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек. Через почти 15 минут пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что на Коломяжском шоссе сбили пешехода.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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