На Малой Бухарестской горит квартира в жилом доме

Инцидент обошелся без погибших и пострадавших.

Около девяти часов вечера в понедельник, 15 февраля, на Малой Бухарестской улице в доме №11 произошел пожар, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На девятом этаже 12-ти этажного дома в двухкомнатной квартире горели комната площадью 50 квадратных метров и коридор общей площадью 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек. Через почти 15 минут пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Фото: Piter.TV