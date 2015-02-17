Прохожие оказали первую медицинскую помощь.

Вечером в понедельник, 15 февраля, на Коломяжском шоссе сбили пешехода, сообщили очевидцы.

Поло сбил женщину на Коломяжском д 17 на пешеходном переходе к ТЦ Ситимолл. едет скорая уточнил свидетель (орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.).

В комментариях пользователи сети разделились на два фланга: первые утверждают, что виноват водитель, а вторые не снимают ответственности с пешехода – необходимо убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу.

Достоверной информации о произошедшем пока нет, в каком состоянии находится женщина, неизвестно.

Ранее мы писали, что из-за ДТП на КАД с участием фуры образовалась пробка.

Фото: vk.com/spb_today