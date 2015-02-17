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На Коломяжском шоссе сбили пешехода
Сегодня, 19:09
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smirenny

На Коломяжском шоссе сбили пешехода

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Прохожие оказали первую медицинскую помощь.

Вечером в понедельник, 15 февраля, на Коломяжском шоссе сбили пешехода, сообщили очевидцы. 

Поло сбил женщину на Коломяжском д 17 на пешеходном переходе к ТЦ Ситимолл. едет скорая

уточнил свидетель (орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.).

В комментариях пользователи сети разделились на два фланга: первые утверждают, что виноват водитель, а вторые не снимают ответственности с пешехода – необходимо убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу. 

Достоверной информации о произошедшем пока нет, в каком состоянии находится женщина, неизвестно. 

Ранее мы писали, что из-за ДТП на КАД с участием фуры образовалась пробка.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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