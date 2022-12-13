На Московском шоссе произошло массовое ДТП с одним пострадавшим

Мужчину деблокировали из салона авто и передали сотрудникам скорой помощи.

Сегодня, 23 февраля, на Московском шоссе около поворота на город Никольское столкнулись шесть машин. Дорогу не поделили три легковушки и три грузовика. Об этом сообщили пользователи в группе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер Онлайн|СПб" в соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, больше всего повредились последние машины. На место случившегося прибыли пожарные, медики и спасатели. Помощь понадобилась одному из водителей. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой, рассказали в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

На месте ДТП образовалась пробка. Подробности случившегося устанавливаются.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО

Видео: Тлеграм / Мегаполис ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер Онлайн|СПб