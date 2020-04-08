На улице Маршала Казакова 6 автомобилей стали участниками массового ДТП

По словам свидетеля аварии, инцидент произошел из-за упертости водителя каршеринга. Он не хотел пропускать другого автомобилиста.

Сегодня, 19 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием 6 автомобилей. Об этом в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил очевидец.

По словам автора поста, инцидент произошел во дворе между улицей Доблести и улицей Маршала Казакова. Как отмечает очевидец, столкновение стало итогом упрямства водителя каршеринга, который не захотел пропускать иномарку. В результате машина задела четыре легковушки. Каршеринг протаранил и автомобиль, которому не дал дорогу.

Больше всех пострадала отечественная "Калина". У иномарки Hyundai повредился передний бампер. Автомобиль BMW получил повреждение в багажной части.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Красносельском шоссе перед КАД утром сгорел автомобиль Volvo.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург