Массовое ДТП случилось на Каменноостровском проспекте

На участке заблокировано трамвайное движение.

Днем 19 октября на Каменноостровском проспекте, на съезде с Ушаковского моста, произошло массовое ДТП. Белый "Ниссан", по словам очевидцев, столкнулся с микроавтобусом и вылетел на встречную полосу, где зацепил сразу два автомобиля. Одно из "пострадавших" транспортных средств, отскочив, столкнулось с четвертой машиной.

На месте уже работают службы. Ведется проверка.

Без пострадавших массовая авария не обошлась. Очевидцы пишут в соцсетях о возможных пассажирах разбившихся машин, которым понадобилась помощь медиков.

"ребенка лет 5 в машину реанимации погрузили. Девушка из Альмеры с разбитыми коленками сидит", – Ольга Огородникова.

На участке до сих пор крепкая пробка, автомобилисты жалуются, что не могут двинуться с места и советуют объезжать место ДТП. Также остановлено трамвайное движение, поскольку разбитые машины расположились на рельсах.

Ранее в строящемся паркинге на Парашютной обрушилась крыша.

Видео: Piter.TV. Фото: скрин ВКонтакте