Массовое ДТП случилось на Каменноостровском проспекте

Днем 19 октября на Каменноостровском проспекте, на съезде с Ушаковского моста, произошло массовое ДТП. Белый "Ниссан", по словам очевидцев, столкнулся с микроавтобусом и вылетел на встречную полосу, где зацепил сразу два автомобиля. Одно из "пострадавших" транспортных средств, отскочив, столкнулось с четвертой машиной.
На месте уже работают службы. Ведется проверка.
Без пострадавших массовая авария не обошлась. Очевидцы пишут в соцсетях о возможных пассажирах разбившихся машин, которым понадобилась помощь медиков.
"ребенка лет 5 в машину реанимации погрузили. Девушка из Альмеры с разбитыми коленками сидит",
– Ольга Огородникова.
На участке до сих пор крепкая пробка, автомобилисты жалуются, что не могут двинуться с места и советуют объезжать место ДТП. Также остановлено трамвайное движение, поскольку разбитые машины расположились на рельсах.
Ранее в строящемся паркинге на Парашютной обрушилась крыша.
Видео: Piter.TV. Фото: скрин ВКонтакте
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