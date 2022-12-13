На КАД из-за автомобиля м произошло смертельное ДТП

Погиб 22-летний молодой человек. Еще четверо попали в больницу.

На КАД между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе произошло страшное ДТП. Автомобиль Suzuki Grand Vitara влетел в Daewoo Nexia. Для 22-летнего молодого человека авария оказалась смертельной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

За рулем авто находился 60-летний мужчина. Он не заметил человека на проезжей части и сбил его. Пешеход моментально погиб. Автомобилист пытался уйти от столкновения и врезался в Daewoo Nexia.

В аварии пострадали 20-летний водитель корейской иномарки и его трое пассажиров. Они попали в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

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Фото: Piter.tv