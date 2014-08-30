На внутреннем кольце КАД водитель грузовика с песком въехал в девять машин

В результате ДТП пострадали трое, один из них госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту массовой аварии на внутреннем кольце Кольцевой автодороги Петербурга. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Днем 6 июня на 29-м километре трассы в Калининском районе 36-летний водитель грузовика Sitrak с полуприцепом, перевозивший песок, неправильно выбрал дистанцию и наехал на девять машин, которые стояли с целью съезда в Мурино.

В результате ДТП пострадали трое, один из них госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, еще двое доставлены в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.TV: несовершеннолетние самокатчицы столкнулись в Сосновом Бору, одна из них в больнице.

Видео: Telegram / Мегаполис