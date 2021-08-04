Несовершеннолетние самокатчицы столкнулись в Сосновом Бору, одна из них в больнице

Авария произошла на Молодежной улице.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с самокатчицами в Сосновом Бору в Ленобласти.

По информации ГУ МВД России по региону, днем 5 июня на Молодежной улице 14-летняя девушка, двигаясь по тротуару на электросамокате, наехала на 13-летнюю девочку-подростка, которая тоже каталась на электросамокате.

В результате аварии 14-летняя самокатчица была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, вторая не пострадала. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на Васильевском острове пострадали четверо, в том числе – беременная женщина. На набережной Макарова водитель автомобиля BMW пролетел на запрещающий сигнал светофора.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)