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Несовершеннолетние самокатчицы столкнулись в Сосновом Бору, одна из них в больнице
Сегодня, 12:27
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Несовершеннолетние самокатчицы столкнулись в Сосновом Бору, одна из них в больнице

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Авария произошла на Молодежной улице.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с самокатчицами в Сосновом Бору в Ленобласти.

По информации ГУ МВД России по региону, днем 5 июня на Молодежной улице 14-летняя девушка, двигаясь по тротуару на электросамокате, наехала на 13-летнюю девочку-подростка, которая тоже каталась на электросамокате. 

В результате аварии 14-летняя самокатчица была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, вторая не пострадала. Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на Васильевском острове пострадали четверо, в том числе – беременная женщина. На набережной Макарова водитель автомобиля BMW пролетел на запрещающий сигнал светофора. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: дтп, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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