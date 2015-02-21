Видео: массовое ДТП на Благовещенском мосту заблокировало проезд

Участниками аварии стали как минимум 5 машин.

Днем 23-го февраля на Благовещенском мосту, которые соединяет Адмиралтейский район и Васильевский остров, произошло массовое ДТП. Момент столкновения автомобилей попал на видео.

Как видно на кадрах, одна из машин сделала неудачную попытку перестроиться в другой ряд и задела сразу несколько авто. Похоже, что машина и не собиралась останавливаться, так как двигалась на достаточно высокой скорости.

На месте работают медики. Информация о пострадавших уточняется. На мосту в сторону Васильевского острова образовалась пробка.

Ранее Piter.TV показал, как водитель устроил ДТП на Долгоозерной и решил "размяться" на проезжей части.

Видео: Piter.TV