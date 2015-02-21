Водитель устроил ДТП на Долгоозерной и решил "размяться" на проезжей части

Камеры видеонаблюдения засняли неадекватное поведение мужчины, который на иномарке задел другой автомобиль на Долгоозерной улице. После столкновения водитель вышел из машины, начал махать руками и делать зарядку. Есть вероятность, что он принял какие-то запрещенные вещества.
Инцидент произошел 22-го февраля. На кадрах видно, что машины двигались по встречным полосам и "не смогли разойтись" по вине водителя "Киа" на дороге. По словам очевидца, мужчина просил не вызывать службы. Вторым участников ДТП оказалось такси.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Маршала Блюхера задержали водителя в неадекватном состоянии.
Видео: Piter.TV
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