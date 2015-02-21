Водитель устроил ДТП на Долгоозерной и решил "размяться" на проезжей части

"Киа" протаранила такси, водитель второго автомобиля был возмущен.

Камеры видеонаблюдения засняли неадекватное поведение мужчины, который на иномарке задел другой автомобиль на Долгоозерной улице. После столкновения водитель вышел из машины, начал махать руками и делать зарядку. Есть вероятность, что он принял какие-то запрещенные вещества.

Инцидент произошел 22-го февраля. На кадрах видно, что машины двигались по встречным полосам и "не смогли разойтись" по вине водителя "Киа" на дороге. По словам очевидца, мужчина просил не вызывать службы. Вторым участников ДТП оказалось такси.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Маршала Блюхера задержали водителя в неадекватном состоянии.

Видео: Piter.TV