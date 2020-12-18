На проспекте Маршала Блюхера задержали водителя в неадекватном состоянии

На поведение мужчины обратили внимание другие водители.

Горожане задержали водителя "Хонды" в неадекватном состоянии и передали его инспекторам ДПС ОГИБДД по Калининскому району. Мужчина подозревается в употреблении наркотических средств. Об этом рассказали накануне в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

Инцидент произошел вечером 22-го февраля на проспекте Маршала Блюхера. Судя по кадрам, когда нарушителя передали правоохранителям, он уснул. Мужчина отказался от медосвидетельствования, поэтому в отношении него составили протокол на административное правонарушение.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель "Газели" коммунальных служб погиб в ДТП на проспекте Ударников.

Фото: vk.com/dorinspb