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На проспекте Маршала Блюхера задержали водителя в неадекватном состоянии
Сегодня, 9:54
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nadezhda_sib

На проспекте Маршала Блюхера задержали водителя в неадекватном состоянии

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На поведение мужчины обратили внимание другие водители.

Горожане задержали водителя "Хонды" в неадекватном состоянии и передали его инспекторам ДПС ОГИБДД по Калининскому району. Мужчина подозревается в употреблении наркотических средств. Об этом рассказали накануне в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

Инцидент произошел вечером 22-го февраля на проспекте Маршала Блюхера. Судя по кадрам, когда нарушителя передали правоохранителям, он уснул. Мужчина отказался от медосвидетельствования, поэтому в отношении него составили протокол на административное правонарушение. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель "Газели" коммунальных служб погиб в ДТП на проспекте Ударников. 

Фото: vk.com/dorinspb

Теги: водитель, медосвидетельствование, наркотическое опьянение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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