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Водитель "Газели" коммунальных служб погиб в ДТП на проспекте Ударников
Сегодня, 9:38
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Водитель "Газели" коммунальных служб погиб в ДТП на проспекте Ударников

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Происшествие случилось утром 22-го февраля.

Водитель "Газели" жилищно-коммунального сектора выехал на встречную полосу движения и врезался в припаркованные автомобили. ДТП оказалось для мужчины смертельным. Проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Авария произошла в 08:45 22-го февраля у дома №24 по проспекту Ударников. 54-летний водитель "Газели" двигался от перекрестка с Индустриальным проспектов в сторону улицы Передовиков. По неустановленной причине транспортное средство выехало на "встречку" и врезалось в авто, которые были припаркованы. Мужчина скончался на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Фото: Piter.TV

Теги: коммунальные службы, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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