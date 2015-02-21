Водитель "Газели" коммунальных служб погиб в ДТП на проспекте Ударников

Происшествие случилось утром 22-го февраля.

Водитель "Газели" жилищно-коммунального сектора выехал на встречную полосу движения и врезался в припаркованные автомобили. ДТП оказалось для мужчины смертельным. Проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Авария произошла в 08:45 22-го февраля у дома №24 по проспекту Ударников. 54-летний водитель "Газели" двигался от перекрестка с Индустриальным проспектов в сторону улицы Передовиков. По неустановленной причине транспортное средство выехало на "встречку" и врезалось в авто, которые были припаркованы. Мужчина скончался на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.TV