На Новоприозерском шоссе столкнулись пять автомобилей

В ДТП погибла девушка. Еще три человека пострадали.

Сегодня, 5 июля, на 95 километре Новоприозерского шоссе произошло смертельное ДТП. В Приозерском районе Ленобласти столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В результате случившегося погибла девушка. Ее личность устанавливается. На вид погибшей было около 25 лет.

Кроме того, в аварии пострадали еще три человека. На месте работает экипаж ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что жесткая авария с мотоциклистом случилась на проспекте Стачек.

Фото: Piter.tv