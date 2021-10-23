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На Новоприозерском шоссе столкнулись пять автомобилей
Сегодня, 17:43
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На Новоприозерском шоссе столкнулись пять автомобилей

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В ДТП погибла девушка. Еще три человека пострадали.

Сегодня, 5 июля, на 95 километре Новоприозерского шоссе произошло смертельное ДТП. В Приозерском районе Ленобласти столкнулись пять автомобилей.  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В результате случившегося погибла девушка. Ее личность устанавливается. На вид погибшей было около 25 лет.

Кроме того, в аварии пострадали еще три человека. На месте работает экипаж ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что жесткая авария с мотоциклистом случилась на проспекте Стачек.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, новоприозерское шоссе, погибла в дтп, столкнулись пять автомобилей, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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