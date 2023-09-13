ДТП с пятью машинами произошло на внешнем кольце КАД

После аварии медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля Skoda Rapid, который был доставлен в Елизаветинскую больницу.

Вечером 24 июля на 31-м км кольцевой автодороги произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали пять транспортных средств: две машины марки Skoda, внедорожник Haval, а также два большегруза — КамАЗ и Sitrak,, сообщает "Леноблпожспас".

После аварии медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля Skoda Rapid, который был доставлен в Елизаветинскую больницу.

Расчисткой последствий столкновения занимались спасатели 147-й пожарно-спасательной части Всеволожского подразделения "Леноблпожспас". Причина инцидента выясняется компетентными службами.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Нарва" в Ленобласти в ДТП скончался нетрезвый водитель.

Фото: "Леноблпожспас"