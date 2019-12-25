На трассе "Нарва" в Ленобласти в ДТП скончался нетрезвый водитель

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Нарва". Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Накануне днем на 144-м километре автодороги мужчина 1981 года рождения с признаками опьянения, управляя машиной Lada Niva, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем OMODA женщины 1985 года рождения. После Lada влетела в кювет.
В результате водитель отечественного авто скончался на месте, его пассажир 1981 года рождения получил легкий вред здоровью.
Ранее на Piter.TV: водитель грузовика получил травмы в ДТП на трассе Р-21.
Фото: Telegram / Мегаполис
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