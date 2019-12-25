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Водитель грузовика получил травмы в ДТП на трассе Р-21
Сегодня, 15:13
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Водитель грузовика получил травмы в ДТП на трассе Р-21

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Мужчину госпитализировали в больницу медики скорой помощи.

На трассе Р-21 "Кола" произошло ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

На 247-м километре автодороги водитель "Соболя" не справился с управлением, в результате чего столкнулся с буксируемым транспортным средством. Управлявший грузовиком пострадал, его госпитализировали в больницу медики скорой помощи. 

Спасатели поисково-спасательного отряда Лодейного Поля отключили АКБ автомобилей. Все обстоятельства и детали аварии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца приговорили к 4 годам колонии за смертельное ДТП на трассе "Кола". В аварии погибли два человека. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: дтп, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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