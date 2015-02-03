Петербуржца приговорили к 4 годам колонии за смертельное ДТП на трассе "Кола"

В аварии погибли два человека.

В Лодейном Поле городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о ДТП, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Перед судом предстал 50-летний петербуржец, обвиняемый по по ч. 5 ст. 264 УК РФ. По установленным данным, мужчина утром 23 декабря 2024 года, управляя автомобилем по автодороге Р-21 "Кола" в направлении Мурманска по невнимательности сместился на полосу встречного дорожного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, двигавшемся в сторону Петербурга. После удара Skoda Rapid занесло на попутную обочину, где автомобиль столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем Volvo. Водитель и пассажир Skoda погибли.

Автомобилист признал свою вину. Суд назначил наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Ранее пожилой водитель иномарки погиб в ДТП на трассе под Петербургом.

Фото: Piter.tv