В посёлке Металлострой произошла авария с участием трёх машин

Информация о пострадавших не поступала.

В поселке Металлострой на пересечении Петрозаводского шоссе и Садовой улицы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 26 мая.

На кадрах можно увидеть, как водительница на автомобиле Renault двигалась прямо по дороге. Однако ближе к перекрёстку в неё врезается другая иномарка. В результате столкновения Renault врезается в рядом стояющую машину. В результате столкновения у водителя бежевой иномарки и Renault разбита передняя часть капота.

Автовладельцы бурно решают обсудить произошедшее. Однако этим будут заниматься сотрудники правоохранительных органов. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что столкновение фуры и иномарки на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Танкистов попало на видео.

Видео: Piter.tv