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В посёлке Металлострой произошла авария с участием трёх машин

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Информация о пострадавших не поступала. 

В поселке Металлострой на пересечении Петрозаводского шоссе и Садовой улицы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 26 мая.

На кадрах можно увидеть, как водительница на автомобиле Renault двигалась прямо по дороге. Однако ближе к перекрёстку в неё врезается другая иномарка. В результате столкновения Renault врезается в рядом стояющую машину. В результате столкновения у водителя бежевой иномарки и Renault разбита передняя часть капота. 

Автовладельцы бурно решают обсудить произошедшее. Однако этим будут заниматься сотрудники правоохранительных органов. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что столкновение фуры и иномарки на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Танкистов попало на видео.

Видео: Piter.tv  

Теги: массовое дтп, металлострой, пересечение, петрозаводское шоссе, садовая улица
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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