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Столкновение фуры и иномарки на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Танкистов попало на видео

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Информация о пострадавших в результате ДТП не поступала. 

В Колпинском районе на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Танкистов фура Scania врезалась в иномарку Jaguar. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 26 мая. 

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения на которой можно увидеть, как водитель фуры планировать повернуть направо на перекрёстке. Однако в этот момент перед ней пытается "проскочить" иномарка, но не получилось. 

На данный момент сотрудники  ДПС выясняют детали аварии. Информация о пострадавших в результате ДТП не поступала. 

Ранее мы писали, что водитель желтой иномарки сбил пешехода в Кудрово.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, иномарка, перекресток, проспект ленина, фура
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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