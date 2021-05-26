Столкновение фуры и иномарки на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Танкистов попало на видео

Информация о пострадавших в результате ДТП не поступала.

В Колпинском районе на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Танкистов фура Scania врезалась в иномарку Jaguar. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 26 мая.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения на которой можно увидеть, как водитель фуры планировать повернуть направо на перекрёстке. Однако в этот момент перед ней пытается "проскочить" иномарка, но не получилось.

На данный момент сотрудники ДПС выясняют детали аварии. Информация о пострадавших в результате ДТП не поступала.

Ранее мы писали, что водитель желтой иномарки сбил пешехода в Кудрово.

Видео: Piter.tv