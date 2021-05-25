Водитель желтой иномарки сбил пешехода в Кудрово

В каком состоянии пострадавший, пока неясно.

В понедельник, около десяти часов вечера, на проспекте Строителей в Кудрово произошла авария, сообщил очевидец в соцсетях, приложив запись со своего видеорегистратора.

На кадрах видно, как дорогу пересекает мужчина в черной одежде. Одна машина проезжает, не пропуская пешехода, мужчина идет дальше, водитель желтой "Ауди", следовавший за иномаркой, по всей видимости, не заметил мужчину. Избежать аварии не удалось. По всей видимости, петербуржца ударило не очень сильно, он пытался подняться.

В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно.

Ранее мы писали, что мигрант задержан по подозрению в изнасиловании 15-летней в Петербурге.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "Вконтакте"