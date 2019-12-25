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Мигрант задержан по подозрению в изнасиловании 15-летней в Петербурге
Сегодня, 12:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мигрант задержан по подозрению в изнасиловании 15-летней в Петербурге

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Он прибыл в РФ в феврале 2020 года в поисках работы.

Трудового мигранта задержали сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района после заявления петербуржца об изнасиловании дочери-школьницы. Об этом сообщило ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

Отец пострадавшей девочки рассказал о нападении на 15-летнюю в подъезде дома на Муринской дороге. Несовершеннолетняя поздно возвращалась домой, неизвестный напал на нее и изнасиловал.

По подозрению в насилии был задержан 35-летний гражданин Узбекистана, который проживает в этом же доме. Он прибыл в РФ в феврале 2020 года в поисках работы, сейчас он находится на территории страны без регистрации. Возбуждено уголовное дело.  

Накануне мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку в машине на парковке на проспекте Большевиков.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, муринская дорога
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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