Мигрант задержан по подозрению в изнасиловании 15-летней в Петербурге

Он прибыл в РФ в феврале 2020 года в поисках работы.

Трудового мигранта задержали сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района после заявления петербуржца об изнасиловании дочери-школьницы. Об этом сообщило ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

Отец пострадавшей девочки рассказал о нападении на 15-летнюю в подъезде дома на Муринской дороге. Несовершеннолетняя поздно возвращалась домой, неизвестный напал на нее и изнасиловал.

По подозрению в насилии был задержан 35-летний гражданин Узбекистана, который проживает в этом же доме. Он прибыл в РФ в феврале 2020 года в поисках работы, сейчас он находится на территории страны без регистрации. Возбуждено уголовное дело.

Накануне мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку в машине на парковке на проспекте Большевиков.

Фото: Piter.tv