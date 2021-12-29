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В ЗакСе Петербурга — массовые увольнения. Новый спикер реорганизовывает структуру
Сегодня, 9:54
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В ЗакСе Петербурга — массовые увольнения. Новый спикер реорганизовывает структуру

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Ранее бывший спикер выразил недовольство по поводу "дележки кабинетов".

В Законодательном собрании Петербурга пройдут сокращения. Будут уволены сотрудники шести управлений, узнала "Фонтанка.ру".

По предварительным данным, свое место покинет пресс-секретарь городского парламента Елена Гаврищук, завхоз Алена Кукушкина, руководитель аппарата ЗакСа Михаил Субботин и другие сотрудники. Они работали с бывшем председателем Вячеславом Макаровым, который теперь является депутатом Госдумы. В декабре Макаров отметил, что нынешний созыв Законодательного собрания "начал работу с дележки кабинетов". 

Изменения связаны с реорганизацией структуры управления в законодательном органе. Ее начал новый спикер Александр Бельский. 

Фото: Piter.TV

Теги: закс, массовые увольнения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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