В ЗакСе Петербурга — массовые увольнения. Новый спикер реорганизовывает структуру

Ранее бывший спикер выразил недовольство по поводу "дележки кабинетов".

В Законодательном собрании Петербурга пройдут сокращения. Будут уволены сотрудники шести управлений, узнала "Фонтанка.ру".

По предварительным данным, свое место покинет пресс-секретарь городского парламента Елена Гаврищук, завхоз Алена Кукушкина, руководитель аппарата ЗакСа Михаил Субботин и другие сотрудники. Они работали с бывшем председателем Вячеславом Макаровым, который теперь является депутатом Госдумы. В декабре Макаров отметил, что нынешний созыв Законодательного собрания "начал работу с дележки кабинетов".

Изменения связаны с реорганизацией структуры управления в законодательном органе. Ее начал новый спикер Александр Бельский.

Фото: Piter.TV