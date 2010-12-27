В центре Москвы произошла массовая драка между мигрантами из ближнего зарубежья

В драке участвовало около 60 человек. Несколько человек с травмами были доставлены в больницу.

Сегодня под утро, 6 августа, в центре Москвы на Золоторожском Валу в центре Москвы произошла массовая драка, в которой участвовало около 60 человек.

Сообщается, что около 4 часов утра в полицию поступил сигнал о массовой потасовке возле дома 40 по Золоторожскому Валу. Несколько человек были доставлены в больницу с травмами. Остальные участники драки доставлены в местное отделение МВД для выяснения обстоятельств.

Очевидцы сообщают, что дралось около 60 человек, приезжих из стран ближнего зарубежья.

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Фото: Pixabay