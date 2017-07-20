Грузовик без тормозов протаранил 5 автомобилей в Ростовской области: Один человек погиб и 4 пострадали

У грузовика "Маз" в месте проведения ремонтных работ отказали тормоза, и он смял автомобили, которые ехали в попутном направлении. В сети опубликовали видео с места происшествия.

Жуткая массовая авария произошла сегодня утром, 20 июля, на трассе М-4 "Дон".

По предварительным данным ГИБДД, на 959 километре автодороги в Ростовской области, на участке, где проводятся ремонтные работы, у грузовика "МАЗ" отказали тормоза. Грузовик с тяжелым грузом протаранил 5 автомобилей. Всего в этой аварии совершили столкновения три грузовика и три легковых автомобиля.

Сильнее всех пострадал ВАЗ-21111. От него осталась груда искореженного железа. Пассажир отечественной легковушки погиб на месте аварии. Еще 4 человека получили травмы различной тяжести. Им оказана медицинская помощь. О тяжести травм не сообщается. Среди пострадавших два полицейский, чья машина пострадала в этом ДТП.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Видео: YouTube/Я Познаю Мир Новости