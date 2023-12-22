Петербургского остеопата подозревают в совращении двух несовершеннолетних клиенток

Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

В Петербурге задержали массажиста, которого подозревают в совершении развратных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Об этом стало известно Piter.tv.

В июне 2023 года было возбуждено уголовное дело по ст. 135 УК РФ (Развратные действия) в отношении 61-летнего остеопата. Он подозревается в том, что в период с 2020 года по июнь 2023 года на приеме он совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней Т. 2007 года рождения.

Также 12 февраля 2024 года поступила информация о возбуждении уголовного дела по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера) в отношении остеопата, который который не позднее 30 сентября 2019 года во время сеанса массажа совершил насильственные действия сексуального характера в отношении Б. 2008 года рождения.

Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

Ранее в Петербурге нашли педофила, который надругался над школьницей 21 год назад.

Фото: pxhere