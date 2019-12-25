Масочный режим в Петербурге продлили до 15 мая

Согласно последней редакции постановления правительства Петербурга №121, "масочный режим" в городе сохранится до середины мая. По словам губернатора Александра Беглова, власти ориентируются на рекомендации Роспотребнадзора, который оценивает медицинские риски. Об этом он сказал накануне в эфире телеканала "Россия 24".
При этом часть ограничительных мер уже сняли. С 30 января рестораны могут работать круглосуточно, открыты аквапарки, зоопарки, разрешенную наполняемость театров и кинотеатров подняли до 50%. С полным списком того, что разрешено в Петербурге, вы можете познакомиться здесь.
Масочный режим подразумевает, что средства индивидуальной защиты необходимо носить во всех общественных местах, включая такси.
Фото: Piter.TV
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