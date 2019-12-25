Масочный режим в Петербурге продлили до 15 мая

При утверждении или сохранении ограничений власти опираются на рекомендации Роспотребнадзора.

Согласно последней редакции постановления правительства Петербурга №121, "масочный режим" в городе сохранится до середины мая. По словам губернатора Александра Беглова, власти ориентируются на рекомендации Роспотребнадзора, который оценивает медицинские риски. Об этом он сказал накануне в эфире телеканала "Россия 24".

При этом часть ограничительных мер уже сняли. С 30 января рестораны могут работать круглосуточно, открыты аквапарки, зоопарки, разрешенную наполняемость театров и кинотеатров подняли до 50%. С полным списком того, что разрешено в Петербурге, вы можете познакомиться здесь.

Масочный режим подразумевает, что средства индивидуальной защиты необходимо носить во всех общественных местах, включая такси.

Фото: Piter.TV