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Масочный режим в Петербурге продлили до 15 мая
Сегодня, 11:46
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nadezhda_sib

Масочный режим в Петербурге продлили до 15 мая

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При утверждении или сохранении ограничений власти опираются на рекомендации Роспотребнадзора.

Согласно последней редакции постановления правительства Петербурга №121, "масочный режим" в городе сохранится до середины мая. По словам губернатора Александра Беглова, власти ориентируются на рекомендации Роспотребнадзора, который оценивает медицинские риски. Об этом он сказал накануне в эфире телеканала "Россия 24".

При этом часть ограничительных мер уже сняли. С 30 января рестораны могут работать круглосуточно, открыты аквапарки, зоопарки, разрешенную наполняемость театров и кинотеатров подняли до 50%. С полным списком того, что разрешено в Петербурге, вы можете познакомиться здесь.

Масочный режим подразумевает, что средства индивидуальной защиты необходимо носить во всех общественных местах, включая такси. 

Фото: Piter.TV

Теги: масочный режим, ограничительные меры, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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