Куда сходить на Масленицу в Петербурге: программа мероприятий

Масленица в Петербурге 2020
"Широкая Масленица" у Петропавловской крепости (Заячий остров)
Празднование Масленицы проводится на Заячьем острове ежегодно. Вскоре после выстрела пушки у Петропавловской крепости развернутся настоящие гуляния. Кроме конкурсов, увлекательных мастер-классов и угощений, жителей и гостей Петербурга ждет большая концертная программа. На открытой площадке выступят фольклорные коллективы, военные ансамбли песни и пляски, казачьи сообщества, артисты оперных театров. Праздник завершится сжиганием трехметрового чучела Масленицы.
Дата и время: 1 марта с 12:00 до 17:00
Адрес: Петропавловская крепость, метро "Горьковская"
Вход свободный
Масленица в ЦПКиО имени Кирова
Провожать зиму с традиционным размахом будут и на Елагином острове. В воскресенье здесь развернуться народные гулянья "Шуми, Масленица!". В этот день в парке будут работать одновременно несколько площадок, каждая из которых со своей программой: "Плясовая", "Молодецкая", "Казачий стан", "Обрядовая", "Потешная площадь".
Гостей мероприятия порадуют сладкими угощениями, театрализованным шоу, битвой на подушках, конкурсами, хороводами, песнями и плясками. На "Обрядовой" каждый час будут сжигать огромное праздничное чучело.
Дата и время: 1 марта с 13:00 до 19:00
Адрес: Елагин остров, ЦПКиО имени Кирова, метро "Старая деревня", "Черная речка"
Стоимость билетов: 200 рублей для взрослых; 50 рублей для школьников, студентов и военнослужащих; льготные категории граждан – бесплатно
Масленица в Парке 300-летия
В Парке 300-летия петербуржцев и гостей города ждет обновленный формат празднования Масленицы. Традиционные игры и забавы дополнят аттракционы, веселый конкурс на создание самого колоритного чучела, гастрономический фестиваль русской кухни. Хедлайнерами мероприятия станут знаменитые "Бурановские бабушки" и группа Quest Pistols Show.
Для детей в парке организуют отдельную концертную площадку. Ритуальное сожжение Масленицы будет происходить участием театра огня и плавно перейдет в фейерверк.
Дата и время: 1 марта с 15:00 до 20:00
Адрес: Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Приморский проспект, 74Д, метро "Беговая"
Вход свободный
Масленица в Южно-Приморском парке
Организаторы мероприятия приглашают всех желающих в Южно-Приморский парк, чтобы насладиться русскими забавами и угоститься блинами. Гостям предложат испытать себя на силу и ловкость в мешочных битвах, распиливании бревна, перетягивании каната и др. Каждый получит возможность попеть и потанцевать.
Дата и время: 1 марта с 12:00
Адрес: Южно-Приморский парк, Петергофское шоссе, 27
Вход свободный
На Масленицу приглашает парк "Дубки"
Для жителей и гостей Сестрорецка приготовили немало развлечений в парке "Дубки". Здесь будет и массовик-затейник Бурый Мишка, и шумная ярмарка, и щедрое угощение на свежем воздухе – от сбитня и чая с блинами до плова и шашлыков.
Масленичные мастерские предложат взрослым и детям своими руками изготовить нарядную куклу-масленицу. Отдельное внимание будет уделено русским красавицам, которые придут на "Широкую Масленицу" в народных платках и украшениях. Флешмоб #РусскаяКраса пройдет на площади у главной сцены в 15:00.
Дата и время: 1 марта с 12:00 до 17:00
Адрес: Сестрорецк, парк "Дубки", Дубковское шоссе, 42
Вход свободный
Ранее мы писали о дате и традициях Прощеного воскресенья.
Фото: visit-petersburg.ru, pixabay.com
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