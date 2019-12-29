Куда сходить на Масленицу в Петербурге: программа мероприятий

Масленичная неделя в этом году выпала на период с 24 февраля по 1 марта. Все семь дней, как было принято на Руси, теперь не гуляют. Как правило, массовые мероприятия проводятся в последний день праздника. О лучших народных гуляниях и о том, где можно будет поесть вкусных блинов и посмотреть на сжигание чучела, читайте в материале Piter.TV.

Масленица в Петербурге 2020

"Широкая Масленица" у Петропавловской крепости (Заячий остров)

Празднование Масленицы проводится на Заячьем острове ежегодно. Вскоре после выстрела пушки у Петропавловской крепости развернутся настоящие гуляния. Кроме конкурсов, увлекательных мастер-классов и угощений, жителей и гостей Петербурга ждет большая концертная программа. На открытой площадке выступят фольклорные коллективы, военные ансамбли песни и пляски, казачьи сообщества, артисты оперных театров. Праздник завершится сжиганием трехметрового чучела Масленицы.

Дата и время: 1 марта с 12:00 до 17:00

Адрес: Петропавловская крепость, метро "Горьковская"

Вход свободный

Масленица в ЦПКиО имени Кирова

Провожать зиму с традиционным размахом будут и на Елагином острове. В воскресенье здесь развернуться народные гулянья "Шуми, Масленица!". В этот день в парке будут работать одновременно несколько площадок, каждая из которых со своей программой: "Плясовая", "Молодецкая", "Казачий стан", "Обрядовая", "Потешная площадь".

Гостей мероприятия порадуют сладкими угощениями, театрализованным шоу, битвой на подушках, конкурсами, хороводами, песнями и плясками. На "Обрядовой" каждый час будут сжигать огромное праздничное чучело.

Дата и время: 1 марта с 13:00 до 19:00

Адрес: Елагин остров, ЦПКиО имени Кирова, метро "Старая деревня", "Черная речка"

Стоимость билетов: 200 рублей для взрослых; 50 рублей для школьников, студентов и военнослужащих; льготные категории граждан – бесплатно

Масленица в Парке 300-летия

В Парке 300-летия петербуржцев и гостей города ждет обновленный формат празднования Масленицы. Традиционные игры и забавы дополнят аттракционы, веселый конкурс на создание самого колоритного чучела, гастрономический фестиваль русской кухни. Хедлайнерами мероприятия станут знаменитые "Бурановские бабушки" и группа Quest Pistols Show.

Для детей в парке организуют отдельную концертную площадку. Ритуальное сожжение Масленицы будет происходить участием театра огня и плавно перейдет в фейерверк.

Дата и время: 1 марта с 15:00 до 20:00

Адрес: Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Приморский проспект, 74Д, метро "Беговая"

Вход свободный

Масленица в Южно-Приморском парке

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих в Южно-Приморский парк, чтобы насладиться русскими забавами и угоститься блинами. Гостям предложат испытать себя на силу и ловкость в мешочных битвах, распиливании бревна, перетягивании каната и др. Каждый получит возможность попеть и потанцевать.

Дата и время: 1 марта с 12:00

Адрес: Южно-Приморский парк, Петергофское шоссе, 27

Вход свободный

На Масленицу приглашает парк "Дубки"

Для жителей и гостей Сестрорецка приготовили немало развлечений в парке "Дубки". Здесь будет и массовик-затейник Бурый Мишка, и шумная ярмарка, и щедрое угощение на свежем воздухе – от сбитня и чая с блинами до плова и шашлыков.

Масленичные мастерские предложат взрослым и детям своими руками изготовить нарядную куклу-масленицу. Отдельное внимание будет уделено русским красавицам, которые придут на "Широкую Масленицу" в народных платках и украшениях. Флешмоб #РусскаяКраса пройдет на площади у главной сцены в 15:00.

Дата и время: 1 марта с 12:00 до 17:00

Адрес: Сестрорецк, парк "Дубки", Дубковское шоссе, 42

Вход свободный

Ранее мы писали о дате и традициях Прощеного воскресенья.

Фото: visit-petersburg.ru, pixabay.com