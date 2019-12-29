Прощеное воскресенье в 2020: дата и традиции

Грядет большой для православных верующих праздник – Прощеное воскресенье. В этом году оно выпадает на 1 марта и предваряет начало Великого поста. Подробнее об истории и традициях празднования читайте в материале Piter.TV.

Прости прощай воскресенье

О традиции просить прощения в этот светлый день знают многие верующие. Однако история ее появления знакома далеко не всем. Дело в том, что перед Пасхой монахи в Древнем Египте отправлялись на 40 дней в пустыню, где они возносили молитвы к Богу. Путь туда был трудным и опасным, поэтому уходящие были не уверены, что вернуться обратно домой. Перед походом монахи прощались с родными и искренне просили друг у друга прощения. Сегодня это не более чем традиция, однако верующие почитают этот праздник как день очищения и покаяния.

Важно, чтобы обращение к человеку было искренним. Если просят прощения, а вы не знаете за что, то нужно сказать – Бог простит, и я прощаю.

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец наш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6, 14-15), - говорится в Евангелии

Великий пост 2020

Прощеное воскресенье предваряет начало Великого поста, который является самым строгим, продолжительным и трудным. В его основе лежит следование за Иисусом Христом, который постился 40 дней в пустыне. В 2020 году начало Великого поста выпадает на понедельник, 2 марта, а окончание на субботу, 18 апреля, - канун Светлого Воскресения Христово.

Перед Великим постом разрешается есть скоромную пищу: яйца и молочные продукты. Позавтракать можно блинами (все-таки последний день Масленицы). На обед можно есть любые молочные продукты: сыр, масло, творог, сметану и, конечно, снова блины. К столу разрешается подать рыбу, овощи и яйца.

На ужин в Прощеное воскресенье по традиции подают яичницу. Почему так? Просто используют оставшиеся от приготовления блинов яйца и молоко. В этот день и всю предшествующую неделю запрещается есть мясо.

Как просить прощения: стихи и поздравления в Прощеное воскресенье

Прошу за все меня простить,

Зла не держать и не бранить.

Ведь обижаться — это грех,

Тогда и Бог простит нас всех.

***

В этот светлый день воскресный

Я прошу меня простить.

И обиды все, что были,

Попрошу скорей забыть.

***

С Прощеным воскресением

Поздравить вас спешу!

От всей души прощения

За все у вас прошу!

***

С Прощеным воскресеньем поздравляю,

Прости меня, чтоб сердце от обид не ныло,

И чистых помыслов, добра, любви желаю.

Чтобы в семье всегда тепло, уютно было!

***

Тебя прощаю я и ты меня прости,

Что было на душе плохое — отпусти,

Забудем о былом, не будем вспоминать,

Друг друга будем впредь любить и уважать.

***

Сегодня попрошу у вас прощения,

И пусть Прощеное святое воскресение

Несет грехам всем вашим очищение,

А сердцу радость, доброту, тепло, спасение.

Стихи: pozdravok.ru

Фото: pixabay.com