Прощеное воскресенье в 2020: дата и традиции

Прости прощай воскресенье
О традиции просить прощения в этот светлый день знают многие верующие. Однако история ее появления знакома далеко не всем. Дело в том, что перед Пасхой монахи в Древнем Египте отправлялись на 40 дней в пустыню, где они возносили молитвы к Богу. Путь туда был трудным и опасным, поэтому уходящие были не уверены, что вернуться обратно домой. Перед походом монахи прощались с родными и искренне просили друг у друга прощения. Сегодня это не более чем традиция, однако верующие почитают этот праздник как день очищения и покаяния.
Важно, чтобы обращение к человеку было искренним. Если просят прощения, а вы не знаете за что, то нужно сказать – Бог простит, и я прощаю.
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец наш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6, 14-15), -
говорится в Евангелии
Великий пост 2020
Прощеное воскресенье предваряет начало Великого поста, который является самым строгим, продолжительным и трудным. В его основе лежит следование за Иисусом Христом, который постился 40 дней в пустыне. В 2020 году начало Великого поста выпадает на понедельник, 2 марта, а окончание на субботу, 18 апреля, - канун Светлого Воскресения Христово.
Перед Великим постом разрешается есть скоромную пищу: яйца и молочные продукты. Позавтракать можно блинами (все-таки последний день Масленицы). На обед можно есть любые молочные продукты: сыр, масло, творог, сметану и, конечно, снова блины. К столу разрешается подать рыбу, овощи и яйца.
На ужин в Прощеное воскресенье по традиции подают яичницу. Почему так? Просто используют оставшиеся от приготовления блинов яйца и молоко. В этот день и всю предшествующую неделю запрещается есть мясо.
Как просить прощения: стихи и поздравления в Прощеное воскресенье
Прошу за все меня простить,
Зла не держать и не бранить.
Ведь обижаться — это грех,
Тогда и Бог простит нас всех.
***
В этот светлый день воскресный
Я прошу меня простить.
И обиды все, что были,
Попрошу скорей забыть.
***
С Прощеным воскресением
Поздравить вас спешу!
От всей души прощения
За все у вас прошу!
***
С Прощеным воскресеньем поздравляю,
Прости меня, чтоб сердце от обид не ныло,
И чистых помыслов, добра, любви желаю.
Чтобы в семье всегда тепло, уютно было!
***
Тебя прощаю я и ты меня прости,
Что было на душе плохое — отпусти,
Забудем о былом, не будем вспоминать,
Друг друга будем впредь любить и уважать.
***
Сегодня попрошу у вас прощения,
И пусть Прощеное святое воскресение
Несет грехам всем вашим очищение,
А сердцу радость, доброту, тепло, спасение.
Стихи: pozdravok.ru
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )