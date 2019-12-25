В Ленобласти машинист экскаватора предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности

Он, управляя экскаватором совершил наезд на 29- летнего монтажника.

В Ленинградской области машинист экскаватора предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом рассказали в СК по 47 региону.

Кингисеппским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 11 марта 2025 года в Усть-Лужском сельском поселении машинист экскаватора при выполнении работ по равнению и трамбовке грунта под фундамент, управляя экскаватором совершил наезд на 29- летнего монтажника, который выполнял аналогичные работы с помощью виброплиты. Мужчина в результате получил множественные переломы грудной клетки и травмы головы, от которых скончался на месте.

Следственным органом собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении нетрезвого водителя, насмерть сбившего 12-летнего мальчика в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.

Фото: unsplash (Sebastian)