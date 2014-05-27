С начала года Петербург закупил 43 машины для противопожарной службы

По словам губернатора Александра Беглова, противопожарная служба города – одна из самых лучших в стране.

В этом году Петербург закупил 43 машины для противопожарной службы. Об этом сообщили в Смольном 18 декабря.

По словам губернатора Александра Беглова, противопожарная служба Северной столицы – одна из самых лучших в стране. В 2025-м на Парнасе открылось новое пожарное депо. Парк техники планомерно обновляется: для Противопожарной службы города и ГУ МЧС закуплено около 40 машин. А для поисково-спасательных частей приобретены автомобиль, катер и судно на воздушной подушке.

Все задачи, которые были поставлены перед гражданской обороной и подсистемой РСЧС Петербурга в 2025 году, выполнены. В городе создана и успешно функционирует одна из лучших региональных систем оповещения населения. Мы продолжим работу по обеспечению безопасности и спокойствия жителей и гостей нашего города. Алексей Аникин, начальник ГУ МЧС России по Петербургу

Фото: пресс-служба Смольного