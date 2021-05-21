Видео: машина влетела в разделительную полосу и снесла забор на Софийской

Ночью 21-го мая иномарка врезалась в разделительную полосу и снесла дорожное ограждение на Софийской улице. Момент происшествия попал на видео.
Белую машину занесло у дома №31, после чего она на скорости влетела в полосу ограждения и прокатилась по ней, снеся часть забора. Части бампера и ограды разлетелись по встречной полосе движения. На помощь водителю сразу же пришли прохожие, он смог выбраться из машины. Был ли кто-то еще в салоне — неизвестно.
В 4 утра автомобиля уже не было.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что лихач протаранил машину ДПС на проспекте Испытателей.
Видео: Piter.TV
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