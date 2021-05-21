Лихач протаранил машину ДПС на проспекте Испытателей

Водитель служебной машины не смог справиться с управлением и врезался в дорожный знак.

Вечером 20 мая в Приморском районе Петербурга произошла авария с участием машины ДПС. В сети появилось видео с моментом аварии и ее последствиями.

Машина ДПС попала в аварию около 22:40 на перекрестке проспектов Испытателей и Сизова. Стражи порядка ехали со включенными проблесковыми маячками и сиреной. Однако это их не уберегло от аварии – прямо на перекрестке машину ДПС протаранил лихач, двигающийся по дороге на большой скорости.

Служебная машина получила удар в бок. Водитель не смог справиться с управлением и врезался в дорожный знак. Петербуржцы не остались равнодушны к ситуации. Почти сразу же на месте аварии притормозили двое и выбежали из своих машин, чтобы помочь пострадавшим.

В результате ДТП никто не пострадал.

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Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.