На юге Петербурга погибла женщина, упав с общего балкона многоэтажки

Накануне погибшая потеряла маму, ее сократили на работе.

Днем 20 мая в Красносельском районе Петербурга произошел несчастный случай. Жители многоэтажки на улице Адмирала Черокова обнаружили на тротуаре тело женщины, упавшей с высоты, предположительно, с общего балкона. Информация о случившемся появилась в соцсети "ВКонтакте".

Очевидцы вызвали экстренные службы сразу после того, как услышали шум и увидели лежащую на асфальте женщину. Прибывшим на место происшествия специалистам пришлось собирать тело по частям.

По предварительной информации, погибла 39-летняя жительница этого дома. Она жила в квартире с сестрой и отцом. Накануне погибшая потеряла маму, ее сократили на работе.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на станции метро "Владимирская" подросток упал на рельсы.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург