Курьер на электровелосипеде получил тяжелые травмы после столкновения с авто в Парголово

У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма и перелом костей черепа.

В районе Толубеевского проезда в Парголово курьер на электровелосипеде столкнулся с "Лексусом". Доставщик получил тяжелые травмы, его госпитализировали, – сообщают в 78.ru.

По данным журналистов, ДТП произошло сегодня в 15 часов. И курьер, и водитель легкового авто двигались на высокой скорости и физически не могли вовремя остановиться, чтобы избежать столкновения.

Работнику курьерской службы 25 лет. Его доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомами и переломом костей черепа.

Напомним, что сегодня в петербургском парламенте депутаты в первом чтении одобрили обращение к Минтранспорта РФ о признании электровелосипеда транспортным средством и запрете на его передвижении по тротуарам.

Видео: 78.ru