Видео: в Астрахани пассажирская маршрутка въехала в президентский лимузин Aurus

Никто из пассажиров и прохожих не пострадал.

В Астрахани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием президентского лимузина Aurus и пассажирской маршрутки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, маршрутка хотела отъехать от остановки и задела Aurus. Особых повреждений автомобиль не получил, ему отломали только правое зеркало. Никто из пассажиров и прохожих не пострадал.

Как рассказали местные жители Астрахани, после аварии автомобиль накрыли чехлом.

Также появилось видео ДТП на пересечении Ленинского и Десантников, где автомобиль въехал в толпу людей.

Видео: ВК/ Магомед Нугаев,