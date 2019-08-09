Появилось видео ДТП на пересечении Ленинского и Десантников

В результате аварии пострадали два водителя, пять пешеходов получили травмы различной степени тяжести.

Появилось видео страшного ДТП на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников, которое произошло утром 9 августа. Им поделился отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Кадр 1: серый KIA на полной скорости по касательной задевает красный Hyundai

Кадр 2: автомобиль вылетает на проезжую часть

Инцидент в Красносельском районе произошел около 10:45. "Киа" поворачивал с Десантников и не уступил дорогу "Хендэ", который ехал по Ленинскому проспекту. Из-за сильного удара "Хендэ" отбросило на пешеходный переход, 61-летний водитель вылетел из автомобиля. Также пострадали пять пешеходов, один из них застрял под машиной.

Кадр 3 иномарка сбивает знак пешеходного перехода и несколько человек

Кадр 4: машина теряет скорость и останавливается на газоне

На место прибыли сотрудники "скорой" и реанимации. Водители иномарок остались живы, пешеходов госпитализировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что одна из машин загорелась в ДТП на Кантемировском проспекте.

Видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти