Перед Кантимировским мостом страшное ДТП: одна из машин вспыхнула

О пострадавших пока нет никаких сведений.

В четверг, 8 августа, петербургский дождь спровоцировал страшное ДТП в Калининском районе. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Массовая авария произошла перед Кантимировским. О пострадавших пока нет никаких сведений.

6 машин. Только что проезжал. Одну потушили отмечает автолюбитель

На кадрах видно, что у машин серьезные повреждения: изувечен бампер, капот и выбиты стекла.

На месте работают соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе во время потопа прорвало трубу.

Фото и видео:дтп и чп петербург/вк