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Вчера, 22:46
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IRINA_CHALKINA
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Перед Кантимировским мостом страшное ДТП: одна из машин вспыхнула

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О пострадавших пока нет никаких сведений.

В четверг, 8 августа, петербургский дождь спровоцировал страшное ДТП в Калининском районе. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Массовая авария произошла перед Кантимировским. О пострадавших пока нет никаких сведений.

6 машин. Только что проезжал. Одну потушили

отмечает автолюбитель

На кадрах видно, что у машин серьезные повреждения: изувечен бампер, капот и выбиты стекла. 

На месте работают соответствующие службы. 

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе во время потопа прорвало трубу.

Фото и видео:дтп и чп петербург/вк

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Вчера 23:34

случайно стали очевидцами этого страшного ДТП. Просто кровь стынет (((

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