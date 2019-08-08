Перед Кантимировским мостом страшное ДТП: одна из машин вспыхнула

В четверг, 8 августа, петербургский дождь спровоцировал страшное ДТП в Калининском районе. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Массовая авария произошла перед Кантимировским. О пострадавших пока нет никаких сведений.
6 машин. Только что проезжал. Одну потушили
отмечает автолюбитель
На кадрах видно, что у машин серьезные повреждения: изувечен бампер, капот и выбиты стекла.
На месте работают соответствующие службы.
Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе во время потопа прорвало трубу.
Фото и видео:дтп и чп петербург/вк
Обсуждение ( 1 )
случайно стали очевидцами этого страшного ДТП. Просто кровь стынет (((