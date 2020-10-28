Маршрутка и легковушка не поделили перекресток Шереметьевской и Стартовой

После ДТП поворот в сторону Пулковского шоссе оказался затруднен.

Вечером во вторник, 27 октября, на перекрёстке Шереметьевской и Стартовой улиц столкнулись маршрутка и легковая машина. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как в маршрутку, сворачивающую на перекрестке налево, влетает торопливая бордовая иномарка. Вероятно, водитель маршрутки надеялся успеть проскочить перед легковушкой или рассчитывал на то, что попутчик его пропустит.

Есть ли в ДТП пострадавшие, неизвестно. Автомобилисты в соцсетях отметили, что после ДТП поворот в сторону Пулковского шоссе оказался затруднен.

Авария на перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы перекрыла движение трамваев.

Видео: Piter.TV